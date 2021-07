துல்கர் சல்மானின் சல்யூட் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது!

கொச்சி : மலையாளம், தமிழ், ஹிந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்து இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் துல்கர் சல்மான்.

தமிழில் ஹேய் சனாமிகா என்ற படத்தில் நடித்து வரும் இவர் இப்பொழுது மலையாளத்தில் சொந்த தயாரிப்பில் சல்யூட் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இயக்குனர் ரோஷன் ஆண்ட்ரூஸ் இயக்கத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக மிரட்டி இருக்கும் துல்கர் சல்மானின் சல்யூட் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.

English summary

Malayalam super star Dulquer Salman is acting in Salute movie and the shooting of the said movie is over . Salman is acting as a Police officer in this film.