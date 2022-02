அப்போ அந்த தகவல் உண்மை தானா...பிக்பாஸ் பிரபலத்திடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை

சென்னை : தங்கம் கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக பிக்பாஸ் பிரபலம் அக்ஷரா ரெட்டியிடம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

சமீபத்தில் விஜய் டிவியில் நடந்து முடிந்த பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு பிரபலமானவர் அக்ஷரா ரெட்டி. ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஷிப்போடு டாஸ்க்குகளில் அசத்தலாக விளையாடி அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தார் அக்ஷரா. 84 நாட்கள் வரை பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்த அக்ஷரா, வருணுடன் நல்ல நட்புடன் இருந்து எல்லோரிடமும் பாராட்டை பெற்றார்.

English summary

Kerala medias reported that enforcement directorate summoned to bigg boss tamil fame akshara reddy in gold smuggling case. Few other sources says that akshara was questioned several hours in 2013 case.