சர்தார் பட கதை பற்றி டிவிட்டரில் கிறிஸ்டோபர் உருட்டிய உருட்டு… பதிலடி கொடுத்த எடிட்டர் ரூபன்…

சென்னை: கார்த்தி நடித்துள்ள சர்தார் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வரும் 21ம் தேதி வெளியாகிறது.

பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கியுள்ள சர்தார் படத்தில் கார்த்தி ரா அதிகாரியாகவும் போலீஸாகவும் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், சர்தார் படத்தின் கதை குறித்து டிவிட்டரில் பதிவிட்டிருந்த நெட்டிசனுக்கு, எடிட்டர் ரூபன் தரமான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கட்டிலில் படுத்து உருண்டு..தாராள கவர்ச்சி காட்டிய ஸ்ரேயா சரண்..விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Karthi starrer Sardar is releasing on the 21 for Diwali. This movie is made in the action thriller genre and directed by PS Mithran. In this case, Film critic Christopher tweeted that Karthik played two roles in Sardaar, father and son. Sardaar editor Ruben has responded to this and it has gone viral.