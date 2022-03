கேரளாவில் சிகிச்சை முடிந்த நிலையில், ஹைதராபாத்துக்கு லத்தி சூட்டிங்கிற்காக பறந்த விஷால்!

சென்னை: இயக்குநர் வினோத் குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் லத்தி படத்தின் சூட்டிங்கின் கிளைமேக்ஸ் காட்சியின் போது கீழே விழுந்ததில் நடிகர் விஷாலுக்கு கையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

அதனை குணமாக்க கேரளாவுக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில், மீண்டும் லத்தி படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்ட வீடியோவை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஷேர் செய்துள்ளார் நடிகர் விஷால்.

சமீபத்தில் விஷால் நடிப்பில் வெளியான வீரமே வாகை சூடவா எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாத நிலையில், இந்த படம் விஷாலுக்கு ஒரு நல்ல கம்பேக்காக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Elated to be back on the sets for the final schedule of #Laththi as we are canning the high octane climax sequence with peterheinoffl master in https://t.co/Z5JdI216x6 . #FinalSchedule #LaththiClimax pic.twitter.com/Q5UvwyUexi

Actor Vishal tweeted with a shooting spot video and captioned, “Elated to be back on the sets for the final schedule of #Laththi as we are canning the high octane climax sequence with peterheinoffl master in Hyderabad.”