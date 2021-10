தீபாவளி சரவெடி… எனிமி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு… கொல மாஸ் தான் போங்க !

சென்னை : எனிமி திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இப்படத்தில் விஷால், ஆர்யா, மம்தா மோகன்தாஸ், பிரகாஷ் ராஜ், மிருணாளினி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார், ஆர்.டிராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

தீபாவளிக்கு ரிலீசாகும் கொல மாசு திரைப்படங்கள்... 4 படங்கள் ரெடி

English summary

Enemy is censored UA and all business deals have been completed. The team has planned a grand theatrical release for the movie on Diwali day.