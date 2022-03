இன்னொரு கடைக்குட்டி சிங்கமா? சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் படம் குறித்து மனம் திறந்த பாண்டிராஜ்!

சென்னை: சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா, பிரியங்கா மோகன், சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன், வினய் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள எதற்கும் துணிந்தவன் திரைப்படம் மார்ச் 10 திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்த படத்தை தியேட்டரில் வெளியிடக் கூடாது என எதிர்ப்புகள் ஒரு பக்கம் கிளம்பி உள்ள நிலையில், நடிகர் சூர்யாவுக்கு தொடர்ந்து போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் பாண்டிராஜ் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் எதற்கும் துணிந்தவன் எப்படிப்பட்ட படம் எனக் கூறியிருப்பது ரசிகர்களை கொண்டாட்டத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

எதற்கும் துணிந்தவன்...வழக்கமான பாண்டிராஜ் படமா? இல்லை மாஸ் காட்டும் சூர்யா படமா?

First ever series with priyankaamohan 😍 #ET in theatres from Tomorrow 🔥 Suriya_offl pandiraj_dir #Sathyaraj immancomposer RathnaveluDop VinayRai1809 sooriofficial AntonyLRuben #EtharkkumThunindhavan #ETfromTomorrow pic.twitter.com/ctWUjy2Xga

English summary

Director Pandiraj opens up about his upcoming movie Etharkkum Thunindhavan with Suriya. He reveals it’s a full and full fanboy moment movie and fans definitely enjoy each and every scenes in theaters.