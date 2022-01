ஆஹா...சூர்யா ரசிகர்களுக்கு அடுத்தடுத்து செம ட்ரீட் காத்திருக்கு

சென்னை : சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் பற்றிய லேட்டஸ்ட் அறிவிப்புக்கள் ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்துடனான, சந்தோஷத்தை தந்துள்ளது. இது ரசிகர்களுக்கு நிச்சயம் அடுத்தடுத்த ட்ரீட்டாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சூர்யா நடித்த எந்த படமும் தியேட்டரில் ரிலீசாகவில்லை. 2020 ல் அவர் நடித்த சூரரைப் போற்று, 2021 ல் ஜெய்பீம் ஆகிய படங்கள் ஓடிடி.,யில் தான் வெளியிடப்பட்டன. இருந்தாலும் இந்த இரு படங்களும் சர்வதேச அளவில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து, பல பாராட்டுக்கள், விருதுகள் என அள்ளி குவித்து வருகிறது.

According to latest sources that suriya's etharkkum thunindhavan will release on February in theatres. After that this movie will streaming in sun tv on the occassion of April 14, tamil new year. fans exicted to waiting for this back to back treat.