ராஜுவுக்கு வாய்ப்பில்லையாம்.. பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னராக இவர் தான் வருவாராம்.. வருண் ஜோஷியம்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் தனது தோழி அக்‌ஷராவுடன் வெளியேறிய வருண் போகும் போது கொளுத்திப் போட்ட ஜோஷியம் சோஷியல் மீடியாவில் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ன் டைட்டிலை யார் தட்டிச் செல்ல போகிறார் என்கிற கேள்வி அனைத்து ரசிகர்கள் மத்தியிலும் உள்ளது.

தொடர்ந்து 5 சீசன்கள்...கமல் பிக்பாசை தொகுத்து வழங்க இது தான் காரணமா ?

அதிகப்படியான மக்கள் அன்பை பெற்றுள்ள ராஜுவுக்குத் தான் டைட்டில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில், வருண் வேறு ஒரு நபருக்கு டைட்டில் கிடைக்கும் எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Evicted Varun says Ciby will be the Bigg Boss Tamil 5 Title Winner not Raju. On the other hand Akshara wishes Raju will lift the BB 5 trophy.