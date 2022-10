வாபஸ்..தருவதாக சொன்ன பணம் வரவில்லை..மாஜி அமைச்சர் மணிகண்டனின் வீட்டை முற்றுகையிட்ட நடிகை சாந்தினி

இராமநாதபுரம்: முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டைன் வீட்டை துணை நடிகை சாந்தினி முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தன்னை கவனித்து கொள்வதாக வாக்குறுதி அளித்ததால் வழக்கை வாபஸ் வாங்கியதாக சாந்தினி தகவல்.

நீதிமன்றத்தில் உறுதியளித்தபடி தன்னை மணிகண்டன் கவனித்து கொள்ளவில்லை என துணை நடிகை சாந்தினி புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Minister Manikandan's house was besieged by supporting actress Chandini, causing a commotion. Chandini complained that the case was withdrawn because he had promised to take care of her.