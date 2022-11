பார்வதி நாயரை அப்படியொரு கோலத்தில் பார்த்துட்டேன்.. திருட்டுப் பழி சுமத்திட்டாங்க.. சுபாஷ் புகார்!

சென்னை: அஜித்தின் என்னை அறிந்தால் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்தவர் நடிகை பார்வதி நாயர்.

மலையாளத்தில் ஆங்கிரி பேபிஸ் இன் லவ் படம் மூலமாக நடிகையாக அறிமுகமானவர். கமல்ஹாசனின் உத்தம வில்லன், உதயநிதி ஸ்டாலின் உடன் நிமிர், பார்த்திபனின் சீதக்காதி, 83 உள்ளிட்ட பல படங்களில் இவர் நடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் தனது வீட்டில் இருந்து நகைகளை ஊழியர் சுபாஸ் சந்திர போஸ் திருடிவிட்டதாக பரபரப்பு புகார் அளித்திருந்தார். இந்நிலையில், தன் மீது வேண்டுமென்றே திருட்டுப் பழியை பார்வதி நாயர் சுமத்த இதுதான் காரணம் என புதிய புகார் ஒன்றை பார்வதி நாயர் மீது தொடுத்துள்ளார் முன்னாள் ஊழியர் சுபாஷ் சந்திர போஸ்.

திடீரென அழைப்பு அரண்டு போன ரசிகர்கள்..அஜித் வைத்த வேண்டுகோள்..அதுதான் அவர் மனசு

English summary

Ex Worker Subash raises complaint against Parvati Nair after she filed a theft case complaint against her ex worker Subash. He also reveals, why she filed a theft case on him for this reason only shocks fans.