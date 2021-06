அதே தான்.. அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.. விக்ரமை விட அஜய் ஞானமுத்து கண்ணை பாருங்க!

சென்னை: சியான் விக்ரமின் கோப்ரா படத்தின் மேக்கிங் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம், ஸ்ரீனிதி ஷெட்டி, கிரிக்கெட் வீரர் இர்ஃபான் பதான் நடிப்பில் இந்த படம் உருவாகி வருகிறது.

படத்தின் கிளைமேக்ஸ் சண்டை காட்சிகள் மட்டுமே படப்பிடிப்பு முடியாமல் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Chiyaan Vikram’s Cobra exclusive making still photo goes viral in social media. Apart from Vikram here we experience the intense look of director.