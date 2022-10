மனச்சாட்சியற்ற இளைஞரின் செயல்..சிகிச்சையில் இருக்கும் போண்டாமணியை ஏமாற்றி ரூ.1.09 லட்சம் அபகரிப்பு

சிகிச்சையில் இருக்கும் போண்டாமணியை மனசாட்சியற்ற முறையில் ஏமாற்றி ஏடிஎம் கார்டு மூலம் 1.09 லட்சம் ரூபாய்க்கு நகை வாங்கிய மோசடி நபர் சிக்கினார்.

உடல் நலன் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருப்பவருக்காக நல்ல உள்ளங்கள் அளித்த உதவியை தொகையை திருடிய இளைஞர் கம்பி எண்ணுகிறார்.

வங்கியின் குறுஞ்செய்தி வந்ததை பார்த்ததால் பணத்தை அபேஸ் செய்த இளைஞர் மீது புகார் அளித்து பிடித்து கொடுத்துள்ளார், போண்டா மணியின் மனைவி.

சிகிச்சைக்கு உதவ வேண்டும்... முன்னணி நடிகர்களிடம் மீண்டும் கோரிக்கை வைத்த போண்டா மணி

English summary

A fraudster who cheated Bondamani, who is undergoing treatment, bought jewellery worth Rs 1.09 lakh through an ATM card was caught. A young man stole the amount of charity he gave to a sick person undergoing treatment. Bonda Mani's wife filed a complaint against the youth who stole the money after seeing the text message from the bank.