'நிலை மறந்தவன்’ஆக மாறிய ஃபஹத் ஃபாசில்...எதற்கு இந்த மாற்றம்?

சென்னை : புஷ்பா, விக்ரம் படங்களில் வில்லனாக நடித்துள்ள பிரபல மலையாள நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் தமிழ் படம் ஒன்றில் ஹீரோவாக நடிக்க உள்ளார். இதில் தனது மனைவியுடன் இணைந்து நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஃபகத் ஃபாசில் நடிக்கிறார்.

தர்மா விஷுவல் கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் விரைவில் தமிழில் வெளியாக இருக்கும் படம் 'நிலை மறந்தவன்'.மலையாளத்தில் இளம் முன்னணி நடிகராகவும் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் மிரட்டல் வில்லனாகவும் நடித்துவரும் நடிகர் பஹத் பாசில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.

English summary

Fahad Fassil to intro in kollywood as hero. This new movie was titled as nilai thadumariyavan. In this movie his wife and actress Nasriya was play female lead. Trailer launch of Nilai Thadumariyavan movie will be held on April 16th.