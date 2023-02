தளபதி 67 LCU கான்செப்ட் தான்... நோ சொன்ன விஜய்: ஃபஹத் பாசில் சொன்னது என்னாச்சு?

சென்னை: விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகும் தளபதி 67 படத்தின் அப்டேட் அடுத்தடுத்து வெளியாகி மாஸ் காட்டி வருகிறது.

காஷ்மீரில் நடைபெறவுள்ள படப்பிடிப்புக்காக தளபதி 67 படக்குழு நேற்று சென்னையில் இருந்து தனி ஜெட் விமானத்தில் சென்றது.

மேலும், சஞ்சய் தத், அர்ஜுன், மிஷ்கின், சாண்டி மாஸ்டர், த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் தளபதி 67ல் நடிப்பதும் உறுதியானது.

முன்னதாக தளபதி 67 கடந்தாண்டு வெளியான விக்ரம் படத்தின் அடுத்த பாகமாக உருவாகவுள்ளதாகவும், அதில் தானும் நடிக்கலாம் என்றும் பஹத் பாசில் கூறியிருந்தார்.

தளபதி 67 படம் எல்சியூவே இல்லையா? கடைசி வரை ஓகே சொல்லாத விஜய்.. இது ஸ்டாண்ட் அலோன் படம் தான்?

English summary

Lokesh Kanagaraj will direct Vijay's Thalapathy 67 film. The shooting of this film started in Chennai. The update of this film is released successively. In this case, Fahadh Faasil had said that he would act in the Thalapathy 67 LCU concept. But now it is said that there is no chance.