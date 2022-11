காந்தாரா ஹீரோ ரிஷப் ஷெட்டியுடன் விக்ரம் பட பிரபலம்… ரெடியாகிறதா புதிய கூட்டணி?

பெங்களூரு: ரிஷப் ஷெட்டியின் காந்தாரா கன்னட திரையுலகையும் கடந்து பிரம்மாண்ட வெற்றிப் பெற்றுள்ளது.

திரையரங்குகளில் 50 நாட்களை கடந்து 400 கோடிக்கும் வசூலித்துள்ள காந்தாரா, இப்போது அமேசான் பிரைம் ஓடிடியிலும் வெளியாகியுள்ளது.

காந்தாரா படத்தை பார்த்துவிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி, கார்த்தி உள்ளிட்ட பலர் ரிஷப் ஷெட்டியை பாராட்டி இருந்தனர்.

ஓடிடியில் வெளியானது காந்தாரா.. நள்ளிரவில் இருந்தே பார்க்க ஆரம்பித்த ரசிகர்கள்.. கடைசியில் அப்செட்!

English summary

The recent Kannada movie Kantara was a huge hit. Fahad Fassil personally met and congratulated the hero of this film Rishab Shetty. A photo taken by Hombale production's Vijay Kiragandur with them is going viral.