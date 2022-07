சொந்த வாழ்க்கையில் மட்டும் தான் சொதப்பல்: ஹாலிவுட் வரை அசால்ட் செய்யும் அசுரன் தனுஷ்!

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் ஐஸ்வர்யா உடனான திருமண வாழ்க்கையில் மட்டுமே தோல்வியை தழுவியுள்ளார்.

தனுஷ், ஐஸ்வர்யா இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டு பல வருடங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்த நிலையில், தற்போது பிரிந்துவிட்டனர்.

சொந்த வாழ்க்கையில் தோல்வியடைந்தாலும், கோலிவுட்,டில் இருந்து பாலிவுட் இப்போது ஹாலிவுட் என அசத்தி வருகிறார்.

2002ம் ஆண்டு வெளியான 'துள்ளுவதோ இளமை' படத்தில் இளமைத் துள்ளலுடன் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் தனுஷ். ஹீரோவுக்கான எந்த வசீகரமும் இல்லையென அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்தபோதும், துவண்டு விடாமல் தனது திரைப் பயணத்தை தொடர்ந்துகொண்டே இருந்தார். அப்போது யாரும் நினைத்துக் கூடப் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள், அடுத்து வரப் போகும் 20 ஆண்டுகளில் அவரின் உயரம் எப்படி இருக்கும் என்று.

