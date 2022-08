இந்தியன் 2 ஷுட்டிங்கிற்காக சென்னை வந்த பிரபல நடிகை...எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை : கொரோனா, வழக்கு உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்தியன் 2' படத்தின் ஷுட்டிங், தற்போது மீண்டும் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

லைகா நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இந்த படத்தின் வெளியீட்டு உரிமத்தை ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் பெற்றுள்ள நிலையில் ஷுட்டிங், சென்னையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செட்டில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த வாரம் ஈசிஆர் சாலையில் பாபிசிம்ஹா மற்றும் ஜெயப்பிரகாஷ் சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. விரைவில் பிரியா பவானிசங்கர், சித்தார்த் உள்ளிட்டோர் ஷுட்டிங்கில் பங்கேற்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

கமலின் இந்தியன் 2 பட ஷூட்டிங்… மொத்தமே 120 நாட்கள் தான்: அதிரடி காட்டிய இயக்குநர் ஷங்கர்

English summary

Rakul Preet Singh who plays a pivotal role in Indian 2 landed in Chennai for the shoot. Sharing a picture of her from the flight, Rakul Preet Singh wrote, "Indian 2 Here I come", and the picture has been doing good rounds on social media.