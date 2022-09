ரசிகர்களை மிரள வைத்த இலங்கை தமிழ் ராப்பர் ADKவின் Paddapan ஆல்பம்: கைகோர்த்த ஜோஷ் ஆப்

இலங்கை: ஆர்யன் தினேஷ் கனகரத்தினம் என்ற ADK இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் ராப் பாடகர் ஆவார்.

தனியாக இசை ஆல்பம் வெளியிட்டுள்ள ADK, ஏஆர் ரஹ்மான், விஜய் ஆண்டனி, தமன், சந்தோஷ் நாராயணன் ஆகியோரின் இசையில் பாடியுள்ளார்.

ADK வெளியிட்ட 'Paddapan' என்ற பாடல் இசை ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

English summary

Aryan Dinesh Kanakaratnam is famous for singing songs in the music of AR Rahman and Vijay Antony. He is also releasing solo songs independently. The recent release of ADK Music's album Paddapan was a huge hit. In this case, Famous Josh Lends Support to Yaaga The Label's Latest Song Paddapan Composed By Rapper ADK