ரஜினியின் ஜெயிலர் படத்தில் இணைந்த மலையாள நடிகர்...புதிய டீமுடன் களமிறங்கும் நெல்சன்

சென்னை : நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் புதிய படமான ஜெயிலர் படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

ஜெயிலர் படத்தின் ஷுட்டிங் நேற்று சென்னையில் துவங்கப்பட்டது.சென்னையில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன்று அமைக்கப்பட்டுள்ள செட்டில் 2 நாட்கள் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட உள்ளதாக சொல்லப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து புதிய லெகேஷனுக்கு படக்குழு மாற உள்ளது.

ஜெயிலர் படத்தின் ஷுட்டிங் துவங்கப்பட உள்ளதை முன்னிட்டு ரஜினியின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. இந்த போஸ்டர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. பிரபலங்கள் பலரும் இதை பாராட்டி உள்ளனர்.

Popular Malayalam actor Vinayakan has been roped in to play an important role in Rajinikanth's Jailer.Vinayakan has been roped in to play a pivotal role in the film.