பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் நுழைந்த ஆர்யன் தினேஷ்… யார் இந்த இலங்கை தமிழ் ராப் சிங்கர்?

சென்னை: ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று மாலை 6 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

நடிகர் கமல் தொகுத்து வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், மொத்தம் 20 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

இவர்களில் இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் ராப் பாடகரான ஆர்யன் தினேஷ் கனகரத்தினம் என்ற ADK என்பவரும் ஒருவர்.

English summary

Aryan Dinesh Kanakaratnam is famous for singing songs in the music of AR Rahman and Vijay Antony. He is also releasing solo songs independently. The recent release of ADK Music's album Paddapan was a huge hit. In this case, Rapper ADK alise Aaryan Dinesh entered the Bigg Boss house for session 6.