வேட்டிய மடிச்சு கட்டி காளையுடன் மல்லுக்கட்டும் சூர்யா...மோத தயாரான வில்லன் நடிகர்

சென்னை : டைரக்டர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் படத்தில் பிரபல வில்லன் நடிகரும் இணைந்துள்ளதை லேட்டஸ்டாக வெளியான BTS போட்டோக்கள் காட்டி கொடுத்து விட்டன. வாடிவாசல் களை கட்டுவதை ரசிகர்கள் உற்சாகமாக ரசித்து வருகின்றனர்.

நாவல்களை சினிமாவாக இயக்கி, தொடர்ந்து அதில் வெற்றியும் பெற்று வருபவர் டைரக்டர் வெற்றிமாறன். அந்த வரிசையில் விசாரணை, அசுரன், விடுதலை படங்களைத் தொடர்ந்து ஜல்லிக்கட்டை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட வாடிவாசல் நாவலை அதே பெயரில் சினிமாவாக இயக்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார் டைரக்டர் வெற்றி மாறன்.

Suriya's Vaadivasal BTS photos leaked on the internet. In this photo, director and Jai Bhim movie villain actor Tamil Arasan is also there. He also shared these BTS photos on his Facebook page. Tamil Arasan also plays a key role in Vaadivasal. He is also a part in directors team.