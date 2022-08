என்னய்யா இப்படியாகிபோச்சு.. ‘கோப்ரா‘வை பிளாப் லிஸ்டில் சேர்த்த ரசிகர்கள்!

சென்னை : சீயான் விக்ரம் நடிப்பில் இன்று வெளியான கோப்ரா படத்தை நெட்டிசன்ஸ் அதற்குள் பிளாப் லிஸ்டில் சேர்த்துள்ளனர்.

செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்துள்ள கோப்ரா படத்தில் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக கேஜிஎப் புகழ் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடிக்கிறார்.

இவர்களுடன் இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிகுமார், குஜராத்தை சேர்ந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்ஃபான் பதான், மியா ஜார்ஜ், கனிகா, மிருணாளினி, ஜான் விஜய் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

கோப்ரா படம் பார்க்க ஆட்டோவில் வந்த சியான் விக்ரம்.. கீழே விழுந்த முதியவரை தூக்கிவிட்ட மனசு இருக்கே!

English summary

Cobra is an action thriller movie directed by Ajay Gnanamuthu and it features Vikram and Srinidhi Shetty in the lead roles. Fans add Chiyaan Vikram's Cobra film to the failure list