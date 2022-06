தந்தையர் தினம் வாழ்த்து பகிர்ந்த ஐஸ்வர்யா ரஜினி...அட்வைஸ் கொடுத்த ரசிகர்கள்

சென்னை : தந்தையர் தினத்தை முன்னிட்டு க்யூட்டான போட்டோவை ட்விட்டரில் பகிர்ந்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்திற்கு ரசிகர்கள் வித்தியாசமான அட்வைஸ் ஒன்றை வழங்கி உள்ளனர்.

ரஜினிகாந்த்தின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், தனது கணவர் தனுஷை பிரிவதாக ஜனவரி மாதம் அறிவித்தார். அதற்கு பிறகு அவர்களின் பிரிவு பற்றி பல வதந்திகள், கிசுகிசுக்கள் பரவின.

இருப்பினும் அதை கண்டு கொள்ளாமல் தனது வேலைகளில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார். மீண்டும் டைரக்ஷன் பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். பயணி வீடியோவிற்கு கிடைத்த வரவேற்பு, ஐஸ்வர்யா ரஜினிக்கு புதிய தெம்பை கொடுத்துள்ளது.

English summary

Aishwarya Rajinikanth shared Father's day wishes with lovable photo with her father Rajinikanth. She also penned that my heartbeat happy father's day.But fans adviced that please don't hurt the heart beat. And some others said that the same feeling your's sons had. Please asked them to wish father's day to Dhanush.