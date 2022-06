என்னது...விக்ரம் பான் இந்தியா ஹிட் கிடையாதா...ப்ளூசட்டை மாறனை வெளுத்து வாங்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விக்ரம் படம் ஹிட் தான். ஆனால் பான் இந்தியா ஹிட் கிடையாது என ப்ளூசட்டை மாறன் போட்டுள்ள ட்விட்டால் கமல் ரசிகர்களும், நெட்டிசன்களும் கொந்தளித்து போய் உள்ளனர்.

டாப் நடிகர்கள், அவர்களின் படங்களை அதிகம் விமர்சனம் செய்து வந்த ப்ளூ சட்டை மாறன், சமீப காலமாக அஜித் பற்றிய அதிக விமர்சனங்களை முன் வைத்து, சோஷியல் மீடியாவில் பேசு பொருளாகி வருகிறார்.

வலிமை படத்திற்கு பிறகு அஜித் பற்றிய தகவல்கள், சமீபத்தில் அஜித் ஐரோப்பா டூர் போன போட்டோக்கள் ஆகியவற்றை வைத்து விமர்சனம் செய்தார். இதற்கு அஜித் ரசிகர்களும், நெட்டிசன்களும் திட்டி தீர்த்தனர்.

இது பிக் பாஸ் புரமோ இல்லை.. விக்ரம் ஓடிடியில் எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா? கமல் வெளியிட்ட மாஸ் அறிவிப்பு!

English summary

Blue Sattai Maran listed out in his latest tweet that RRR, KGF 2,Kashmir Files are only pan indian hit movies. Vikram is Pan south indian hit movie. Kerala and Kollywood industries are yet to deliver pan indian hit movie. Will it be Ponniyin Selvan or some other film. Kamal fans and Vikram movie fans upset on this tweet.