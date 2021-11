நிரூப் செய்ததை அவருக்கே திருப்பி செய்யும் அண்ணாச்சி...வேற லெவல் ப்ரோமோ

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி பாதி வழியை கடந்து வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. எட்டு வாரங்கள் முடிந்த நிலையில் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக புதிதாக அமீர் மற்றும் சஞ்சீவ் வந்துள்ளனர்.

கமலுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதால் அவருக்கு பதில் ரம்யா கிருஷ்ணன் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். கடந்த வாரம் அவர் தொகுத்து வழங்கியதை ஏற்காத ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் புலம்பி வருகிறார்கள். கமல் விரைவில் மீண்டும் வர வேண்டும் என கேட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, niroop become this week captain by using his coin power. imman annachi opposing niroop. he didn't accept works which was given by captain niroop.