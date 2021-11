மீண்டும் மாநாடு ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு...என்ன காரணம்னு சொல்லுங்க.... கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள மாநாடு படம் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள படமாக உள்ளது. இந்த படம் எப்போது ரிலீசாகும் என சிம்பு ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

கொரோனா, லாக்டவுன் என பல தடைகளை தாண்டி ஒரு வழியாக மாநாடு படத்தின் ஷுட்டிங் இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் முடிக்கப்பட்டது. நீண்ட நாட்களாக தாமதமாகி வந்ததால் மாநாடு படம் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக கூட தகவல் பரவியது. ஆனால் தியேட்டரில் மட்டுமே ரிலீஸ் செய்வோம் என்பதில் படக்குழு உறுதியாக இருந்தது.

மீண்டும் தள்ளிப்போன சிம்புவின் மாநாடு வெளியீடு.. சுரேஷ் காமாட்சி உருக்கம்.. அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

English summary

Producer Suresh kamatchi announced that maanaadu release was postponed and release date will announced later. after that fans upset and they shared their emotions in twitter with angry. they asked proper reason for maanaadu postponed.