ஒரே மேடையில் இத்தனை நடிகைகளா?..சென்னையிலா?..அண்ணாச்சி பட விழாவுக்கு காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : லெஜண்ட் சரவணன் நடித்துள்ள தி லெஜண்ட் படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா அடுத்தடுத்து பலமுறை தள்ளி வைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில், ஆடியோ வெளியீட்டு நடைபெறும் தேதி, இடம், கலந்து கொள்பவர்கள் பற்றிய விபரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

லெஜண்ட் சரவணன் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் படம் தி லெஜண்ட். ஜெடி- ஜெர்ரி இயக்கும் இந்த படத்தில் லெஜண்ட் சரவணன், ஊர்வசி ரெளதேலா, கீதிகா, விவேக், பிரபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோலில் நடித்துள்ளனர். லெஜண்ட் சரவணன் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்துள்ளார்.

ஆஸ்கார் விருது நடிகர் கெவின் ஸ்பேசி மீது பாலியல் புகார்.. 4 வழக்குகள் பதிவு

விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. சையின்ஸ் ஃபிக்சர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் ஊர்வசி ரெளதேலா மைக்ரோபயோலஜிஸ்ட் ரோலில் நடத்துள்ளார். இந்த படம் விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The legend audio launch function to held on May 29th. Earlier initially this function was held on May 15th, then it postponed.Later this function planned to held on May 26th. More than 6 heroiens to participate in this function.