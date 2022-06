3 நிமிஷம் நடித்த சூர்யாவுக்கு ரோலக்ஸ் வாட்ச்...விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசிலுக்கு எதுவும் இல்லையா?

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு செம குஷி மூடில் இருந்து வருகிறார் கமல்ஹாசன். அவரது சமீப கால செயல்பாடுகளில் அது தெள்ள தெளிவாக தெரிகிறது.

Vikram பட வசூல் சாதனை... கொண்டாட்ட மனநிலையில் KamalHaasan *Kollywood | Filmibeat Tamil

தனது தீவிர ரசிகரான லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ரசிகர்களின் அமோக ஆதரவுடன் உலகம் முழுவதும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரிலீசான 13 நாட்களில் 325 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை பெற்று வசூல் வேட்டை நடத்தி வருகிறது.

விஜய், அஜித் போன்ற மாஸ் ஹீரோக்களின் படங்கள் செய்ய முடியாத சாதனையை கூட கமலின் விக்ரம் அசால்டாக அடித்து நொறுக்கி வருகிறது. விக்ரமின் வெற்றி நடை தொடர வேண்டும் என, கமல் படத்திற்கு மரியாதை அளித்து, யானை உள்ளிட்ட பல படங்கள் தங்களின் ரிலீஸ் தேதியை இரண்டு வாரங்கள் வரை தள்ளி வைத்துள்ளன.

கோலிவுட் படங்களில் தொடர்ந்து வசூல்வேட்டை.. தமிழகத்தில் முதலிடத்தை நோக்கி நகரும் விக்ரம்!

English summary

Fans asked that why Kamalhaasan forget to gift or praised Vijay Sethupathi and Fahad Faazil. Even he gifter Rolex watch to Suriya for playing rolex role in 3 minutes scene for climax. But the main villain Vijay Sethupathi and key role played by Fahad Fazil got no gift from Kamal.