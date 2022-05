அடேங்கப்பா...ஏகே 61 க்கு இப்படி ஒரு அப்டேட்டா...எதிர்பார்க்கவே இல்லையே

சென்னை : அஜித் நடித்து வரும் ஏகே 61 படம் பற்றிய லேட்டஸ்ட் தகவல் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. இதுவரை எந்த அஜித் படத்திலும் செய்யாத விஷயங்களை எல்லாம் இந்த படத்திற்காக செய்து வருவதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்க துவங்கி விட்டது.

நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஹெச்.வினோத் - போனி கபூர் கூட்டணியில் புதிய படம் ஒன்றில் நடித்து வருகிறார் அஜித். ஏகே 61 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கடந்த ஒரு மாதமாக ஐதராபாத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

யாத்தே… “காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல்“ மொத்த வசூல் இவ்வளவா ?... வாய்பிளந்த ரசிகர்கள் !

English summary

According to latest sources, the Mount road bank set is said to be erected over 9 acres. Ever erected for an Ajith film. A major part of the film might happen in the set. Fans eagerly waiting for AK 61 official update from Boney Kapoor.