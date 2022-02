என்னால அழுகைய அடக்க முடியல...என்னாச்சு...எதற்காக டிடி இப்படி சொன்னார் ?

சென்னை : பிரபல டிவி தொகுப்பாினியும் நடிகையுமான டிடி என ரசிகர்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் திவ்யதர்ஷினி, தன்னால் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை என ட்வீட் செய்துள்ளார். இவரின் ட்வீட்டை பார்த்து பலரும் ஆச்சரியப்பட்டு, லைக்கும் அளித்து வருகிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் 2010 களில் பிரபலமான பல ஷோக்களை தொகுத்து வழங்கி வந்தவர் டிடி. இவர் பல படங்களிலும் சப்போர்டிங் ரோல்களில் நடித்துள்ளார். டாப் நடிகைகளுக்கு இணையாக ரசிகர்களை கொண்டிருப்பது மட்டுமல்ல, பல கிசுகிசுக்களிலும் சிக்கியவர் டிடி. இந்நிலையில் இவர் போட்டுள்ள ட்வீட் அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்துள்ளது.

English summary

DD alias Divyadharshini penned a emotional tweet on thalaivar 169 announcement. She wished Nelson dilipkumar for getting this great opportunity. And Praised thalaivar rajini is looking like lion in this promo video.