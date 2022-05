ராஜா கைய வச்சா...Strange ஆ போனதில்ல... ஆனா வேற ரேஞ்சில் இருக்கே

சென்னை : செம மாஸாக இளையராஜா போட்டுள்ள ட்வீட்டிற்கு லைக்குகளும், பாராட்டுக்களும் குவிந்து வருகிறது. வேற ரேஞ்சில் இருக்கும் இவரின் போஸ்டை பலரும் ரீட்வீட் செய்து வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவை தாண்டி உலக அளவில் இசை மேதை, இசைஞானி என பலராலும் போற்றப்படுபவர் இளையராஜா. இசையில் சிகரம் தொட்ட இளையராஜா, இசைக்கச்சேரிகள், சினிமா என செம பிஸியாக இருந்து வருகிறார்.

English summary

Ilaiyaraaja shared a Stranger Things advertisement video in his twitter page. This new webseries will telecast in Netflix platform from May 27th. First volume of this series will be on May 27th and second Volume will be on July 01st.