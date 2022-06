பான் வேர்ல்டுக்கு சென்ற கமல்ஹாசனின் விக்ரம்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : இன்று ரிலீசான கமலின் விக்ரம் பற்றி தான் அனைவரும் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். கமல் - லோகேஷ் கூட்டணியின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தான் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவே கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறது.

தெலுங்கில் ராஜமெளலி இயக்கிய பாகுபலி, ஆர்ஆர்ஆர் படங்கள் உலக அளவில் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்று, வசூலை குவித்து, வசூலில் புதிய சாதனை படைத்தன. பிரம்மாண்டத்தின் உச்சம் என அதை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கையில் யாரும் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காமல் கன்னட சினிமாவான கேஜிஎஃப் 2 அசால்டாக அத்தனை சாதனைகளையும் அடித்து நொருக்கியது. பல படங்களின் வசூல் சாதனையை முறியத்துள்ளது.

அடேங்கப்பா.. என்ன வேகமாக இருக்காங்க.. “விக்ரம்“ஆன்லைனில் லீக் !

English summary

Kamalhaasan's Vikram movie reached Pan World level. Not only fans, reviewers also appreciate Kamal's talent. He once again proved who is Icon and proud of Indian cinema. And he also exposed that he was always thinking in Pan world level.