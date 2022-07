போட்றா வெடிய...தளபதி 68, தளபதி 69 டைரக்டர்கள் இவங்க தானா?...குஷியான ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் விஜய் தற்போது டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படம் 2023 ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என சொல்லப்படுகிறது.

வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் வேலைகள் கிட்டத்தட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் ஐதராபாத்தில் நடந்து வந்த ஷுட்டிங் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் துவங்கப்பட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஆகஸ்ட் மாதம் அல்லது செப்டம்பர் மாதத்தில் வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் முழுவதும் நிறைவடைந்து விடும் என்றும், அதற்கு பிறகு விஜய் ஒரு மாதம் பிரேக் எடுத்துக் கொண்டு, அக்டோபர் மாதத்தில் தளபதி 67 படத்தின் வேலைகளை துவக்குவார் என சொல்லப்படுகிறது.

