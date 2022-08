தமிழ் தான் முக்கியம் என்றால் எங்களிடம் ஏன் வருகிறீர்கள்?..கோப்ரா டிரைலரால் கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் கோப்ரா. நீண்ட நாட்களாக ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அந்த பிரம்மாண்ட படம் தற்போது ரிலீசிற்கு தயாராக உள்ளது.

கோப்ரா படம் ஆகஸ்ட் 31ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தன்று உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. டிமின்டிரி காலனி, இமைக்கா நொடிகள் படத்தை இயக்கிய அஜய் ஞான முத்து அதே பாணியில் த்ரில்லர், ஆக்ஷன் கலந்த படமாக கோப்ரா படத்தை உருவாக்கி உள்ளார்.

இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷன் பணிகளில் விக்ரம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். கோப்ரா டூர் பட்டியல் தென்னிந்தியா முழுவதும் உள்ள விக்ரம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது. ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில், செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோ தயாரித்துள்ள இந்த படத்தை உதயநிதியின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தமிழகத்தில் வெளியிட உள்ளது.

The banner, however, did not release the Telugu version of the same. This upset Chiyaan Vikram fans in Andhra Pradesh and Telangana as they missed out on watching the trailer in their language.