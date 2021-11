சத்தமில்லாமல் கமெண்ட் கொடுத்து, கவுண்டர் கொடுத்த இமான் அண்ணாச்சி

சென்னை : 100 நாட்களைக் கொண்ட பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி பாதி பகுதியை நிறைவு செய்துள்ளது. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் 7 பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர். அவர்களில் அபிஷேக் ராஜா வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக மீண்டும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் வந்துள்ளார்.

கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

47 வது நாளில் அபிஷேக் ராஜா வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக வீட்டிற்குள் வந்துள்ள நிலையில், 50 வது நாளில் இரண்டாவது வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக நடன இயக்குனர் அமீர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளார்.

English summary

In 51 st day of bigg boss tamil season 5, bigg boss gave luxary budget task. imman and others played as school students. in this task imman annachi's counter comedy to teachers speech was liked by housemates and fans also.