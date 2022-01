ஷ்ஷ்ஷ்...யப்பா...இன்னும் முட்டை டாஸ்க் முடியலியா...டென்ஷனாகும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 இறுதிக்கட்டத்திற்கு வந்துள்ளது. நிகழ்ச்சி நிறைவடைய இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே உள்ளன. இதனால் அடுத்தடுத்த திருப்பங்களை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கடந்த வாரம் நடத்தப்பட்ட டிக்கெட் டு ஃபினாலே போட்டியில் வெற்றி பெற்று, டிக்கெட்டை வென்று, நேரடியாக இறதிப் போட்டிக்கு சென்று விட்டார் அமீர். மீதமிருந்த 7 பேரில் சஞ்சீவ் நேற்று வெளியேற்றப்பட்டார்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo, thamarai and amir had hot argument about egg task. They fight with each other. Fans irritating on this promo and asked why they continue this egg task fight in this week also.