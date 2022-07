தனுஷ் பிறந்தாநாளுக்கு ஒன்னு இல்ல...பல ட்ரீட் காத்திருக்கு...ஃபேன்ஸ் ரெடியாகுங்க

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் தடம் பதிக்காத இடமே இல்லை என சொல்லும் அளவிற்கு நடிகர், தயாரிப்பாளர், டைரக்டர், பாடகர் என பலவற்றிலும் தனது திறமையை நிரூபித்து வருபவர் தனுஷ்.

தனது அப்பா கஸ்தூரி ராஜா இயக்கிய துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் மூலம் சினிமாவிற்கு ஹீரோவாக அறிமுகமானார் தனுஷ். தொடர்ந்து காதல் கொண்டேன், புதுப்பேட்டை, பொல்லாதவன் போன்ற படங்கள் தனுஷிற்கு கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுத்தன.

படிப்படியாக வளர்ந்து தற்போது டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக வளர்ந்துள்ளார் தனுஷ். இவர் தனது 39வது பிறந்தநாளை ஜுலை 28 ம் தேதி கொண்டாட உள்ளார்.இதுனை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்களுக்கு பல ட்ரீட்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

According to latest sources, on the occassion of Dhanush's birthday, all the team of his on going projects are get ready to release the update. Thiruchitrambalam third single, vaathi first look, vaathi teaser, naane varuven teaser or trailer, captain miller update, elam project announcement will be coming.