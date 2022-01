ரஜினி மகள் பகிர்ந்த பழைய போட்டோ...கலங்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் மற்றும் அவரது மனைவி ஐஸ்வர்யா இருவரும் பிரிய போவதாக நேற்று அறிவித்தனர். தனுஷின் இந்த எதிர்பாராதா அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். தங்களின் வேதனையை சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்தனர்.

தனுஷின் விவாகரத்திற்கு என்ன காரணம் என சில பேசிக் கொண்டிருந்தாலும், பலரும் அது பற்றி பேச வேண்டாம். அது அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என கூறி வருகின்றனர். தனுஷ் தற்போது நடிக்கும் படங்களை முடித்த பிறகு மனைவியுடன் மீண்டும் சேர்ந்து விடுவார் என ஒரு சிலர் நம்பிக்கை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

சமீபத்தில் சமந்தா.. இப்போ தனுஷ்.. சினிமா பிரபலங்கள் விவாகரத்து செய்ய காரணம் ஓவர் இன்டிமேசியா?

English summary

Yesterday dhanush- aishwarya announced divorce. In this situation Rajini's second daughter changed her twitter profile picture. In that old photo, rajini with her two daughters. Fans get emotional on this photo.