ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அணிந்துள்ள சிலுவை...கேள்வி கேட்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகை சமந்தாவை தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தும் விவாகரத்தை அறிவித்த பிறகு என்ன செய்தாலும் அது டிரெண்டிங் ஆகி விடுகிறது. அவர் என்ன செய்தாலும் அது உடனே பரபரப்பான செய்தியாகி வருகிறது.

நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இருவரும் ஜனவரி மாதம் தங்களின் 17 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கை முடிவுக்கு வருவதாகவும், இருவரும் பிரிவதாக முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் அறிவித்தனர். அதற்கு பிறகு தான் இயக்கி வந்த பயணி மியூசிக் வீடியோவில் கவனம் செலுத்த துவங்கினார் ஐஸ்வர்யா.

English summary

Recently Aishwarya Rajinikanth shared her holi celebration photos in social media. In these photo Aishwarya wearing cross dollar in his chain. Suddenly fans asked that this is fashion or she did convert into chirstianity.