பிஎம்டபிள்யூ பைக்...அஜித் பயன்படுத்திய கார் பேரு என்னங்க...தீயாய் தேடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித் ஐரோப்பாவில் டூர் சென்ற போட்டோக்கள் தான் கடந்த சில நாட்களாகவே சோஷியல் மீடியாவை அதிர வைத்து வருகிறது. இந்த போட்டோக்கள் தான் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

2019 ம் ஆண்டு முதல் போராடி ஒரு வழியாக ஹெச்.வினோத், அஜித், போனி கபூர் கூட்டணியில் உருவான வலிமை படத்தை பிப்ரவரி மாதம் ரிலீஸ் செய்தனர். அப்டேட் கேட்டே அலுத்து போய் காத்திருந்த ரசிகர்கள் வலிமை படத்தை திருவிழாவாக கொண்டாடினர்.

வலிமை ஃபர்ஸ்ட்டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோவை சென்னையில் பார்க்க வந்த போனி கபூரே ரசிகர்கள் படத்திற்கு அளித்த வரவேற்பை பார்த்து மிரண்டு போய் விட்டார். அதிகாலை 4 மணிக்கே இப்படி ஒரு ரசிகர் கூட்டமா என அவரே தனது ஆச்சரியத்தை பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Ajith now in Europe tour. After his BWM bike, now he posed with costly white car. Suddenly fans seached Ajith's car name and shocked about the details of the costly sports car. Fans making Ajith's latest photos as trending.