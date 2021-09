டிரைலரே வராது மா...உளறிய வெங்கட் பிரபு...அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

சென்னை : அரசியல் த்ரில்லர் படமான மாநாடு படத்தின் வேலைகளை ஏற்கனவே முடித்த விட்டார் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு. சிலம்பரசன், கல்யாணி பிரியதர்ஷன் லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படம் எப்போது ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

முன்பெல்லாம் மாநாடு படத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு அப்டேட்டை டைரக்டர் வெங்கட் பிரபுவும், தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சியும் ட்விட்டரில் வெளியிட்டு வந்தனர். ஆனால் மாநாடு, தீபாவளிக்கு ரிலீசாகிறது என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு யாரும் வாய் திறக்கவில்லை. படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் விரைவில் வெளிவர உள்ளதாக வெங்கட் பிரபு கூறி இருந்தார். ஆனால் அதற்கு பிறகு அது பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை.

English summary

Venkat Prabhu, who has a habit of discussing with fans on social media, recently answered questions from fans. Then one of the fans asked when the Maanaadutrailer would come out. Responding to this, Venkat Prabhu mistakenly said that the trailer would not come. Thus the fans became shocked and confused . But very soon Venkat Prabhu realized his mistake and apologized. He then said that the trailer will be coming soon.