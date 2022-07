என்னது...கமலுக்கு டைரக்டர் ஹரி வாழ்க்கை கொடுத்தாரா?...கொல காண்டான கமல் ஃபேன்ஸ்

சென்னை : வழக்கம் போல் ப்ளுசட்டை மாறன் மீண்டும் தன் வேலையை காட்ட துவங்கி விட்டார். முன்பெல்லாம் நேரடியாக கிண்டலும் விமர்சனமும் செய்தவர் தற்போது யாரோ போட்ட மீம்ஸ் போட்டு வம்பிழுக்க துவங்கி உள்ளார்.

என்ன ஒரு வித்தியாசம் என்றால், எப்போதும் அஜித், அவரைப் பற்றிய தகவல்கள், அஜித் ரசிகர்களை தான் விமர்சனம் செய்வார். ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக விக்ரம் படம் பற்றி பேசி கமல் ரசிகர்களை கடுப்பாக்கி வருகிறார்.

அதிலும் அனைவரும் கொண்டாடி வரும் விக்ரம் பற்றி பேசிவதால் கமல் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி நெட்டிசன்கள், சினிமா ரசிகர்கள் என பலரும் கடுப்பாகி உள்ளனர். ப்ளு சட்டை மாறனை கொலவெறியுடன் திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Today Blue Sattai Maran tweeted meme when compaired Vikram with Yaanai. He said that incase Vikram and Yaanai are released in same time, Vikram will be flop. Director Hari gave life to Kamalhaasan. Fans angered on this statement and criticise Blue sattai maran.