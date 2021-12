தாமரையை மாற்றி பேச வேண்டாம்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்க டபுள் கேம் ஆடுறீங்களே சிபி

சென்னை : மற்ற ஹவுஸ்மேட்களுடன் சேர்ந்து தாமரையை குற்றம் சொல்லி, விமர்சனம் செய்யும் சிபி, தனியாக தாமரையிடம் மாற்றி மாற்றி பேச வேண்டாம் என அட்வைஸ் செய்கிறார். இதனால் ரசிகர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் ஃபினாலே ரேஸ் நடைபெற்று வருகிறது. டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வெல்ல போவது யார் என்பதற்கான போட்டிகள் இந்த வாரம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் நேற்று நடத்தப்பட்ட டாஸ்கில், தாமரையை தவிர மற்றவர்கள் கூடி பேசி, நிரூப்பை வெளியேற்றினர்.

பாப்புலர் ஆன வருண்–அக்ஷரா... நேரில் வாழ்த்திய பிக்பாஸ் பிரபலங்கள்

English summary

Cibi critices Thamarai's game statergy with other housemates. At the same time, Cibi questioned Thamarai for not changed her vote from Niroop and adviced that don't change her stand. Fans trolls this Cibi's double standard.