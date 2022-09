இவரையும் யூனிவர்ஸ்க்குள்ள கூட்டிட்டு வாங்க லோகேஷ்.. சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் கோரிக்கை!

சென்னை: சைமா விருது விழாவில் டாக்டர் படத்தில் நடித்த சிவகார்த்திகேயனுக்கு சிறந்த நடிகர் விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்தியா முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் சிறந்த சினிமா கலைஞருக்கான விருதுகளை சைமா மிகப்பெரிய விழா நடத்தி வழங்கியது.

லோகேஷ் கனகராஜ் உடன் சிவகார்த்திகேயன் விழாவில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு புகைப்படம் சோஷியல் மீடியாவில் ஏகப்பட்ட கமெண்ட்டுகளுடன் டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Fans wants to see Sivakarthikeyan soon in Lokesh Kanagaraj Universe after they saw both talking at SIIMA Award function photo trending in social media.