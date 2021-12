வேற லெவல் வெறித்தனம்...கொளுத்திப் போட்ட பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 தினம் தினம் காட்சிகள் மாறி வருவது போட்டியின் மீதான சுவாரஸ்யத்தை அதிகரிக்க துவங்கி செய்துள்ளது. ப்ரோமோக்களும் அதற்கு ஏற்றது போல் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை பெறுவதற்கான டாஸ்கில் கடும் போட்டி நடந்து வருகிறது. முதல் நாள் ஆதாரவாக, ஒற்றுமையாக இருந்தவர்களுக்கு இடையே அடுத்த நாள் மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் டாஸ்க்குகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode, priyanka use amir -pavani love for opposing amir. but amir replied hardly to Priyanka. Priyanka and Amir start fighting on this issue .