இது செம ட்விஸ்டா இருக்கே...கொளுத்திப் போட்டு, கூண்டோடு தூக்க முடிவு செய்யும் பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 70 நாட்களை கடந்துள்ளது.

18 போட்டியாளர்கள், 2 வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியில் இதுவரை 9 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். நேற்று இமான் அண்ணாச்சி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். இதனால் அடுத்து வெளியேற போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 promos, bigg boss nominate everybody. Then contestants judge their quality to win bigg boss title and placed themselves. Fans enjoyed these promos of 71 st day of bigg boss 5.