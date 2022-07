வணங்கான் படத்திலும் ரோலக்ஸை பார்க்கலாம் போலயே.. அட அப்படியே அதே கெட்டப்புல இருக்காரு!

சென்னை: சூரரைப் போற்று, ஜெய்பீம், எதற்கும் துணிந்தவன்மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வித்தியாசமான கெட்டப்புகளில் சிறு சிறு தோற்ற அமைப்புகளை மாற்றி நடித்து வருகிறார் நடிகர் சூர்யா.

அதே போல இயக்குநர் பாலா படத்தில் ரொம்பவே முரட்டுத் தனமான தோற்றத்தில் யாருக்கும் வணங்கானாக நடித்து வருகிறார் சூர்யா.

ஆனால், அதே லுக்குடன் லோகேஷ் கனகராஜ் கோரிக்கை வைத்த நிலையில், ரோலக்ஸாக நடித்துக் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Fans will witness Suriya's Rolex getup in Vanangaan. After Nandha and Pithamagan third time Actor Suriya join hands with Director Bala for his 41st movie. Krithi Shetty playing as a lead lady in this movie.