நிறைய பேச வேண்டி இருக்கு...கமலிடம் குறும்படம் கேட்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நான்காவது வாரத்தின் இறுதிப் பகுதியை எட்டி உள்ளது. கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோடின் முதல் எபிசோடான இன்று, கமல் என்ன பேச போகிறார் என்பதை பார்க்க அனைவரும் ஆர்வமுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

இரண்டாவது வாரத்தில் நாடியா சாங்கும், மூன்றாவது வாரத்தில் அபிஷேக் ராஜாவும் எலிமினேட் ஆகி வெளியே சென்றுள்ள நிலையில், இந்த வாரம் எலிமினேட் ஆகி வெளியேற போவது யார் என்பதை என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமும் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 promo, kamal spokes about rules and debates. netizens questions that kamal will support thamarai or suruthi. did he play kurumpadam for pawni who helped suruthi for stolen the coin.