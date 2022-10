தந்தை மிஸ்சிங்.. தாத்தா ரஜினியுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பேரன்கள்.. ட்ரெண்டாகும் படங்கள்

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் ஐஸ்வர்யா தம்பதியின் மகன்கள் இருவரும் முதன் முறையாக தந்தை இல்லாமல் தாத்தாவுடன் தீபாவளி கொண்டாடியுள்ளனர்.

தனுஷ்-ஐஸ்வர்யா தம்பதி பிரிவுக்கு பின் வரும் முதல் தீபாவளி, தாய் மற்றும் தாத்தா-பாட்டியுடன் பேரன்கள் தீபாவளி கொண்டாடினர்.

கடந்த தீபாவளியை விருது வாங்கிய சந்தோஷத்துடன் கொண்டாடிய ரஜினி குடும்பம் இந்த ஆண்டு பிரிந்துள்ளது.

English summary

Actor Dhanush Aishwarya's sons have celebrated Diwali with their grandfather for the first time without their father.The grandsons celebrated Diwali with their mother and grandparents on their first Diwali since the Dhanush-Aishwarya couple split. The Rajini family, which celebrated last Diwali with the joy of winning an award, is separated this year.