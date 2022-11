வாடா-போடா விக்கிரமனுடன் கடும் மோதல்..2 வாரம்தான் ஆரம்பிச்சிட்டாரு அசீம்..பிக்பாஸ் வீடே எதிராய் போனது

கமல்ஹாசன் அறிவுரையை ஏற்று இரண்டு வாரம் அமைதி காத்து நடந்து கொண்டிருந்த அசீம் சுயரூபத்தை காட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்.

ராஜா-ராணி டாஸ்கில் ஏதாவது பிரச்சனை நடக்கும் ஏனென்றால் அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதால் சண்டை மூளும் என்று குறிப்பிட்டு இருந்தோம்.

அதை உண்மையாக்கும் விதத்தில் கேவலமான வார்த்தை ஒன்றை அசீம் பிரயோகிக்க கோபமே வராத விக்ரமன் வெகுண்டெழ ஆரம்பமானது வாடா போடா சண்டை.

அசீம் ஒரு கோமாளி.. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்படியா கேவலமா பேசுவார்.. மீம் போட்டு விளாசும் ஃபேன்ஸ்!

Aseem, who had been keeping calm for two weeks after accepting Kamal Haasan's advice, started to show himself. We mentioned that in the king-queen task, there will be a problem because power is involved and a fight will break out. Vikraman, who was not angry when Aseem used a dirty word to make it true, started a WADA- PODA fight.